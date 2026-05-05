Le grand manège Pertuis
Le grand manège Pertuis samedi 30 mai 2026.
Pertuis
Le grand manège
Samedi 30 mai 2026 à partir de 17h. Théâtre de Pertuis Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La classe de théâtre ados présente Le Grand ménage une adaptation de la pièce de Stéphane Jaubertie le samedi 30 mai à 17h00 au théâtre.
Entrée libre
Renseignements 04 90 09 67 20 .
Théâtre de Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 71 67 20
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English :
The teen drama class presents Le Grand ménage , an adaptation of Stéphane Jaubertie’s play, on Saturday May 30 at 5:00 pm at the theater.
L’événement Le grand manège Pertuis a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Pertuis
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