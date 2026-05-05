Pertuis

Le grand manège

Samedi 30 mai 2026 à partir de 17h. Théâtre de Pertuis Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La classe de théâtre ados présente Le Grand ménage une adaptation de la pièce de Stéphane Jaubertie le samedi 30 mai à 17h00 au théâtre.

Entrée libre

Renseignements 04 90 09 67 20 .

Théâtre de Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 71 67 20

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English :

The teen drama class presents Le Grand ménage , an adaptation of Stéphane Jaubertie’s play, on Saturday May 30 at 5:00 pm at the theater.

L’événement Le grand manège Pertuis a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Pertuis