LE GRAND MARCHÉ DES HALLES Béziers
LE GRAND MARCHÉ DES HALLES Béziers vendredi 3 juillet 2026.
Béziers
LE GRAND MARCHÉ DES HALLES
place Gabriel Péri Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21 2026-08-28
Le grand marché des Halles reprend pour l’été !
Le grand marché des Halles se déroulera tous les vendredis soir en juillet et août autours des halles, créativité, savoir-faire, ambiance estivale… Venez découvrir les nombreux exposants qui vous feront découvrir leurs produits de qualités et originaux. .
place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English :
The Halles market is back for the summer!
L’événement LE GRAND MARCHÉ DES HALLES Béziers a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34
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