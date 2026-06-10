Béziers

LE GRAND MARCHÉ DES HALLES

place Gabriel Péri Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21 2026-08-28

Le grand marché des Halles reprend pour l’été !

Le grand marché des Halles se déroulera tous les vendredis soir en juillet et août autours des halles, créativité, savoir-faire, ambiance estivale… Venez découvrir les nombreux exposants qui vous feront découvrir leurs produits de qualités et originaux. .

place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

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English :

The Halles market is back for the summer!

L’événement LE GRAND MARCHÉ DES HALLES Béziers a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34