Sète

LE GRAND PARDON DE LA SAINT-PIERRE EN MER NAVIGATION, TRADITION ET DÉGUSTATION

Sète Hérault

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Vivez l’événement maritime le plus solennel et spectaculaire de l’année au plus près de la tradition ! Les Vadrouilles de Karine vous embarquent pour une matinée d’exception (durée 2h30 à 3h) au cœur du Grand Pardon de la Saint-Pierre.

Vivez l’événement maritime le plus solennel et spectaculaire de l’année au plus près de la tradition ! Les Vadrouilles de Karine vous embarquent pour une matinée d’exception (durée 2h30 à 3h) au cœur du Grand Pardon de la Saint-Pierre.

Au programme de votre embarquement exclusif

1. Visite commentée Navigation intimiste au fil des canaux historiques pour découvrir l’histoire, l’âme de notre port et les secrets de cette fête traditionnelle.

2. La cérémonie au large Nous rejoindrons la mer pour suivre la procession au milieu de la flottille officielle et assister, aux premières loges, au traditionnel et émouvant jet de la couronne de fleurs.

3. Moment de partage gourmand Au retour, nous célébrerons ce moment fort à bord autour d’une dégustation conviviale de produits locaux et de vins de notre terroir.

Une expérience unique et privilégiée, loin de la foule des quais, sur des navires à taille humaine (12 places maximum par bateau). .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 10 08 90 30 karine@lesvadrouillesdekarine.com

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English :

Experience the most solemn and spectacular maritime event of the year, true to tradition! Les Vadrouilles de Karine invites you to join them for an exceptional morning (lasting 2.5 to 3 hours) at the heart of the Grand Pardon de la Saint-Pierre.

L’événement LE GRAND PARDON DE LA SAINT-PIERRE EN MER NAVIGATION, TRADITION ET DÉGUSTATION Sète a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau