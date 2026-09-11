Informations pratiques

Rouen

Le Grand-Quevilly le Bourg et les années 1930

Parvis de l’église Saint-Pierre Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 15:00:00

fin : 2026-11-29 17:00:00

Date(s) :

2026-11-29 2027-01-17

Au milieu des années 1930, l’ancien bourg de Grand-Quevilly connaît une révolution sous l’impulsion du maire Tony Larue. Un Hôtel de Ville, deux écoles, un foyer communal, des bains-douches… tout sort de terre en quelques mois ! Un ensemble unique à (re)découvrir.

Dimanche 29 novembre 2026 et dimanche 17 janvier 2027, 15h00

Rendez-vous Parvis de l’église Saint-Pierre, Le Grand-Quevilly

Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/le-grand-quevilly-le-bourg-et-les-annees-1930 .

Parvis de l’église Saint-Pierre Rouen 76120 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr

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English : Le Grand-Quevilly le Bourg et les années 1930

L’événement Le Grand-Quevilly le Bourg et les années 1930 Rouen a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Rouen tourisme