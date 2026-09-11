Le Grand-Quevilly le Bourg et les années 1930 Rouen
dimanche 29 novembre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Le Grand-Quevilly le Bourg et les années 1930
Parvis de l’église Saint-Pierre Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 15:00:00
fin : 2026-11-29 17:00:00
Date(s) :
2026-11-29 2027-01-17
Au milieu des années 1930, l’ancien bourg de Grand-Quevilly connaît une révolution sous l’impulsion du maire Tony Larue. Un Hôtel de Ville, deux écoles, un foyer communal, des bains-douches… tout sort de terre en quelques mois ! Un ensemble unique à (re)découvrir.
Dimanche 29 novembre 2026 et dimanche 17 janvier 2027, 15h00
Rendez-vous Parvis de l’église Saint-Pierre, Le Grand-Quevilly
Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/le-grand-quevilly-le-bourg-et-les-annees-1930 .
Parvis de l’église Saint-Pierre Rouen 76120 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr
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English : Le Grand-Quevilly le Bourg et les années 1930
L’événement Le Grand-Quevilly le Bourg et les années 1930 Rouen a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Rouen tourisme
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