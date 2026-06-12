Le grand quiz des Archives Archives Municipales Angoulême
Le grand quiz des Archives Archives Municipales Angoulême mardi 6 octobre 2026.
Angoulême
Le grand quiz des Archives
Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême Charente
Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 15:00:00
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-10-06 2026-12-02
Venez jouer et tester vos connaissances sur l’histoire de la France et d’Angoulême.
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Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 archives_municipales@mairie-angouleme.fr
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English :
Come play and test your knowledge of the history of France and Angoulême.
L’événement Le grand quiz des Archives Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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