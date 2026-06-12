Le grand quiz des Archives Archives Municipales Angoulême mardi 6 octobre 2026.

Angoulême

Le grand quiz des Archives

Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême Charente

Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 15:00:00

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-10-06 2026-12-02

Venez jouer et tester vos connaissances sur l’histoire de la France et d’Angoulême.

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Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 archives_municipales@mairie-angouleme.fr

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English :

Come play and test your knowledge of the history of France and Angoulême.

L’événement Le grand quiz des Archives Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême