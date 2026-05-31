Le grand rendez-vous du squash mondial à Paris ! Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Pour la première fois de son histoire, le prestigieux PSA Squash Tour Finals 2025-26 s’installe à Paris. L’événement réunira les meilleurs joueurs et joueuses de squash au monde pour une compétition spectaculaire organisée dans le cadre unique du Centquatre-Paris, lieu culturel emblématique de la capitale.

Pendant plusieurs jours, le public pourra assister à des rencontres de très haut niveau sur un court vitré installé spécialement pour l’occasion. Cette compétition internationale de fin de saison du circuit professionnel PSA rassemble uniquement les athlètes les mieux classés au monde, offrant un spectacle intense et accessible aussi bien aux passionnés de squash qu’au grand public.

Pensé comme une expérience mêlant sport, culture et divertissement, l’événement proposera également des animations autour des matchs afin de faire découvrir l’univers du squash dans une ambiance conviviale et immersive. Le tournoi s’inscrit dans la dynamique du développement du squash en France et dans l’élan des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, où la discipline fera son entrée au programme olympique.

Accessible à tous les publics, le PSA Squash Tour Finals Paris ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable du sport international à Paris.

Paris accueille l’élite du squash pour un événement sportif exceptionnel mêlant performance, culture et expérience immersive !

Du mercredi 17 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 17h30 à 23h00

payant

De 0 à 90 euros

Offres groupes et écoles de squash disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T20:30:00+02:00

fin : 2026-06-21T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T17:30:00+02:00_2026-06-17T23:00:00+02:00;2026-06-18T17:30:00+02:00_2026-06-18T23:00:00+02:00;2026-06-19T17:30:00+02:00_2026-06-19T23:00:00+02:00;2026-06-20T17:30:00+02:00_2026-06-20T23:00:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.parissquashproject.com/ parissquashproject@gmail.com https://www.facebook.com/parissquashproject/ https://www.facebook.com/parissquashproject/



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