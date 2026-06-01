Margny-lès-Compiègne

Le Grand Samedi du Bord de l’Eau

313 Allée des Roses de Picardie Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Laissez-vous surprendre par le blues grec revisité de PNEVMA, le Western-Swing de Dandelion String Band et finissez cet itinéraire envoûtant avec le DJ-set de Vif-Argent.

Laissez-vous surprendre par le blues grec revisité de PNEVMA, le Western-Swing de Dandelion String Band et finissez cet itinéraire envoûtant avec le DJ-set de Vif-Argent. .

313 Allée des Roses de Picardie Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 6 52 59 52 41 assolebdo@gmail.com

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English :

Let PNEVMA’s Greek blues revisited, Dandelion String Band’s Western-Swing and Vif-Argent’s DJ-set complete this spellbinding itinerary.

L’événement Le Grand Samedi du Bord de l’Eau Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2026-05-27 par Compiègne Pierrefonds Tourisme