Le Grand Samedi du Bord de l’Eau Margny-lès-Compiègne
Le Grand Samedi du Bord de l’Eau Margny-lès-Compiègne samedi 6 juin 2026.
Margny-lès-Compiègne
Le Grand Samedi du Bord de l’Eau
313 Allée des Roses de Picardie Margny-lès-Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Laissez-vous surprendre par le blues grec revisité de PNEVMA, le Western-Swing de Dandelion String Band et finissez cet itinéraire envoûtant avec le DJ-set de Vif-Argent.
Laissez-vous surprendre par le blues grec revisité de PNEVMA, le Western-Swing de Dandelion String Band et finissez cet itinéraire envoûtant avec le DJ-set de Vif-Argent. .
313 Allée des Roses de Picardie Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 6 52 59 52 41 assolebdo@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let PNEVMA’s Greek blues revisited, Dandelion String Band’s Western-Swing and Vif-Argent’s DJ-set complete this spellbinding itinerary.
L’événement Le Grand Samedi du Bord de l’Eau Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2026-05-27 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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