Le Grand Show Nocturne de La Cité Bleue en Fête, La Cité Bleue, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · La Cité Bleue · Bordeaux
Informations pratiques
Le Grand Show Nocturne de La Cité Bleue en Fête Samedi 19 septembre, 22h00 La Cité Bleue Gironde
Entrée à prix libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T22:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Programmation La Cité Bleue en Fête #4
Grand Show Nocturne
✨ A l’occasion de sa fête annuelle et des Journées européennes du Patrimoine & du Matrimoine, La Cité Bleue voit les choses en grand et vous donne rendez-vous pour une expérience spectaculaire, au cœur de son patrimoine.
« Murmures », une création originale de La Cité Bleue autour du dévoilement de L’Heure Bleue, une fresque monumentale de 1 000 m² réalisée par les MonkeyBird & la Galerie Magnetic sur la façade du plus grand et du plus ancien bâtiment de La Cité Bleue, ancienne raffinerie de sucre
Pour accompagner sa révélation, Les collectifs Taciturn, La Compagnie du Wagon G, Tango Nomade et le rappeur Rackam mêleront leurs univers dans une création où la lumière, le son, la danse et la musique entreront en dialogue avec la fresque.
Ne manquez pas ce moment unique qui marquera un nouveau chapitre de La Cité Bleue
Rendez-vous à 22h, les yeux levés… et les oreilles grandes ouvertes ✨
On vous attend nombreux
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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026
La Cité Bleue 176 Rue Achard, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine 0678579955 http://cite-bleue.fr https://www.instagram.com/la.cite.bleue/ Ancienne raffinerie de sucre, La Cité Bleue est un bout de quartier utile à son territoire, qui accueille quotidiennement une grande diversité d’activités (insertion sociale & professionnelle, artisanat, culture, économie circulaire, événements, etc.) Vélo
Pieds
Tram B – Arrêt New York
Accès PMR
Programmation La Cité Bleue en Fête #4
©Chloé Poudens
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