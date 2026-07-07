Le Grand Soir / Spécial Michel Legrand JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Compositeur, arrangeur, homme de la Nouvelle Vague et conquérant d’Hollywood, le génie de Michel Legrand ne tient dans aucune case. On lui doit Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, Un été 42, L’Affaire Thomas Crown : autant de chefs-d’œuvre qui ont marqué l’histoire du cinéma. Mais il était avant tout un homme de jazz…

Michel Legrand n’a jamais vraiment quitté la scène. ‘Le Grand Soir’ lui rend hommage à travers ses morceaux les plus emblématiques, réinventés par six musiciennes et musiciens aux arrangements originaux mêlant liberté du jazz et esprit de la comédie musicale.

La formation, pensée sans batterie, sublime les voix, les cordes et les cuivres pour plonger au cœur d’un son chaleureux et intimiste.

Lucie Guillem / voix

Alba Obert / violon, voix

Tom Naouri / saxophone, voix

Sandro Torsiello / saxophone

Jean Saint Loubert / piano

Nicolas Fleury / contrebasse

‘Le Grand Soir’ rend hommage à Michel Legrand à travers ses morceaux les plus emblématiques, réinventés par six musicien·nes aux arrangements originaux mêlant jazz et esprit de la comédie musicale.

Le jeudi 03 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 03 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-03T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-03T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-03T19:30:00+02:00_2026-09-03T20:30:00+02:00;2026-09-03T21:30:00+02:00_2026-09-03T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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