Le Grand Soir / Spécial Michel Legrand JASS CLUB PARIS Paris
jeudi 3 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
Compositeur, arrangeur, homme de la Nouvelle Vague et conquérant d’Hollywood, le génie de Michel Legrand ne tient dans aucune case. On lui doit Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, Un été 42, L’Affaire Thomas Crown : autant de chefs-d’œuvre qui ont marqué l’histoire du cinéma. Mais il était avant tout un homme de jazz…
Michel Legrand n’a jamais vraiment quitté la scène. ‘Le Grand Soir’ lui rend hommage à travers ses morceaux les plus emblématiques, réinventés par six musiciennes et musiciens aux arrangements originaux mêlant liberté du jazz et esprit de la comédie musicale.
La formation, pensée sans batterie, sublime les voix, les cordes et les cuivres pour plonger au cœur d’un son chaleureux et intimiste.
Lucie Guillem / voix
Alba Obert / violon, voix
Tom Naouri / saxophone, voix
Sandro Torsiello / saxophone
Jean Saint Loubert / piano
Nicolas Fleury / contrebasse
‘Le Grand Soir’ rend hommage à Michel Legrand à travers ses morceaux les plus emblématiques, réinventés par six musicien·nes aux arrangements originaux mêlant jazz et esprit de la comédie musicale.
Le jeudi 03 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
Le jeudi 03 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 10 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-03T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-03T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-03T19:30:00+02:00_2026-09-03T20:30:00+02:00;2026-09-03T21:30:00+02:00_2026-09-03T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
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