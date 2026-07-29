LE GRO’VILLAGE (FIFIGROT) En face de la Daurade, quartier Saint-Cyprien Toulouse
lundi 14 septembre 2026 · En face de la Daurade, quartier Saint-Cyprien · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LE GRO’VILLAGE (FIFIGROT)
En face de la Daurade, quartier Saint-Cyprien 7 Place Bernard Lange Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-14
Le Gro’village, coeur du festival, est installé Port Viguerie (Quartier St-Cyprien)
Y S’PASSE QUOI AU GRO VILLAGE ?
Voir un film en plein air, un spectacle, écouter un concert, assister à une séance de dédicace, rencontrer les invités du festival, trouver un livre d’exception, découvrir l’artisanat grolandais, acheter vos PASS et des goodies, boire un verre et manger un bout… c’est là !
La programmation complète est disponible sur leur site internet. .
En face de la Daurade, quartier Saint-Cyprien 7 Place Bernard Lange Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie communication@fifigrot.com
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English :
The Gro’village, the heart of the festival, is located in Port Viguerie (Quartier St-Cyprien)
L’événement LE GRO’VILLAGE (FIFIGROT) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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