LE GRO’VILLAGE (FIFIGROT) En face de la Daurade, quartier Saint-Cyprien Toulouse

lundi 14 septembre 2026 · En face de la Daurade, quartier Saint-Cyprien · Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LE GRO’VILLAGE (FIFIGROT)

En face de la Daurade, quartier Saint-Cyprien 7 Place Bernard Lange Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-14

Le Gro’village, coeur du festival, est installé Port Viguerie (Quartier St-Cyprien)

Y S’PASSE QUOI AU GRO VILLAGE ?

Voir un film en plein air, un spectacle, écouter un concert, assister à une séance de dédicace, rencontrer les invités du festival, trouver un livre d’exception, découvrir l’artisanat grolandais, acheter vos PASS et des goodies, boire un verre et manger un bout… c’est là !

La programmation complète est disponible sur leur site internet. .

En face de la Daurade, quartier Saint-Cyprien 7 Place Bernard Lange Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie communication@fifigrot.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Gro’village, the heart of the festival, is located in Port Viguerie (Quartier St-Cyprien)

L’événement LE GRO’VILLAGE (FIFIGROT) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE