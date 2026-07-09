Le Grrôle de Noël Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines
mercredi 16 décembre 2026 · Place des Droits de l'Homme · Montceau-les-Mines
Informations pratiques
Montceau-les-Mines
Le Grrôle de Noël
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 16:00:00
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
À l’approche du 25 décembre, les lutins s’affairent dans l’atelier du Père Noël… quand surgit le plus Grincheux, le plus Grognon, le plus Grimaçant, le plus… Grrrr… des invités LE GRRÔLE, persuadé que les enfants d’aujourd’hui sont trop gâtés ! Avec son complice Lutincruche, il échafaude un plan des plus loufoques voler tous les cadeaux ! Mais c’était sans compter sur Anna, une petite fille pleine de malice et de courage.
Va-t-elle réussir à déjouer tous ses projets ? Chansons entraînantes, humour décapant, avec une bonne dose de féérie, Le Grrôle, librement inspiré du Grinch, est une aventure musicale pétillante qui fera rire petits et grands, et rappellera que la véritable magie de Noël se cache bien au-delà des cadeaux. .
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr
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English : Le Grrôle de Noël
L’événement Le Grrôle de Noël Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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