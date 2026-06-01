Le hautbois donne le La Conférence | Les Flâneries Musicales Caisse d’Epargne, Espace Dérodé Reims mardi 30 juin 2026.

Reims

Le hautbois donne le La Conférence | Les Flâneries Musicales

Caisse d’Epargne, Espace Dérodé 12/14 Rue Carnot Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 12:30:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Tout public

C’est sur son la que s’accorde l’orchestre avant de jouer. Leader de la famille des bois, le hautbois est un personnage clé de l’orchestre. Mais celui à qui Prokofiev a attribué le rôle du canard dans Pierre et le Loup n’a pas seulement une sonorité claire et directe: les compositeurs romantiques ont été séduits par sa douceur chantante, qui peut être agreste aussi bien que délicieusement nostalgique. .

Caisse d’Epargne, Espace Dérodé 12/14 Rue Carnot Reims 51722 Marne Grand Est

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L’événement Le hautbois donne le La Conférence | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès