Informations pratiques

Saint-Mars-du-Désert

LE JARDIN AU NATUREL

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Participez à une animation avec Bretagne Vivante.

Découvrez ce que sont les auxiliaires de jardin , ces petites bêtes qui favorisent la réussite de vos jardins et construisez une cabane à hérisson avec de la récup !

Sur inscription .

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire urbanisme@saintmarsdudesert.fr

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L’événement LE JARDIN AU NATUREL Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-08-14 par Pays Erdre Canal Forêt