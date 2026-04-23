Cognac

Le jardin d’Ericius | Rendez-vous aux Jardins

75 rue basse de Crouin Cognac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Jardin Thérapeutique, Pédagogique et Social

Découverte de ce jardin de 530 m², dont les espaces ont été spécialement conçus pour accueillir des activités spécifiques dans le cadre de consultations psychologiques et d’animations sociales.

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75 rue basse de Crouin Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 15 88 46

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English :

Therapeutic, Educational and Social Garden

Discover this 530 m² garden, whose spaces have been specially designed to host specific activities for psychological consultations and social events.

L’événement Le jardin d’Ericius | Rendez-vous aux Jardins Cognac a été mis à jour le 2026-04-23 par Destination Cognac