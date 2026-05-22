Le Jardin des Nouvelles Jardin des Nouvelles Arbois

Arbois

Le Jardin des Nouvelles

Jardin des Nouvelles 33 bis rue des Nouvelles Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez découvrir librement les roses du jardin des Nouvelles. Vous pourrez également profiter d’un coin repos aménagé dans l’ancienne cabane à outils.

Pas d’aménagement pour personnes à mobilité réduite (présence d’escaliers) | Les chiens sont interdits, même tenus en laisse. .

Jardin des Nouvelles 33 bis rue des Nouvelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 32 18 84 monique.boilley@orange.fr

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English : Le Jardin des Nouvelles

L’événement Le Jardin des Nouvelles Arbois a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA