Le Jardin des Nouvelles Jardin des Nouvelles Arbois
Le Jardin des Nouvelles Jardin des Nouvelles Arbois vendredi 5 juin 2026.
Arbois
Le Jardin des Nouvelles
Jardin des Nouvelles 33 bis rue des Nouvelles Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-05
À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez découvrir librement les roses du jardin des Nouvelles. Vous pourrez également profiter d’un coin repos aménagé dans l’ancienne cabane à outils.
Pas d’aménagement pour personnes à mobilité réduite (présence d’escaliers) | Les chiens sont interdits, même tenus en laisse. .
Jardin des Nouvelles 33 bis rue des Nouvelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 32 18 84 monique.boilley@orange.fr
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English : Le Jardin des Nouvelles
L’événement Le Jardin des Nouvelles Arbois a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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