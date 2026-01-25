Le jardin encadré-Composer son propre tableau vivant, Jardin de Riparfonds, Bressuire

Le jardin encadré-Composer son propre tableau vivant 6 et 7 juin Jardin de Riparfonds Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-Vous aux Jardins 2026, devenez artiste le temps d’un regard. Déplacez le cadre dans le jardin, choisissez votre angle, composez votre paysage : perspectives, jeux d’ombre et de lumière, détails architecturaux ou floraisons…

Ici, c’est votre regard qui crée le tableau.

Jardin de Riparfonds 36 route de Riparfonds, 79300 Bressuire, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 70 58 39 98 http://www.parcsetjardins.fr Ce jardin a été créé sur l’ancienne basse-cour du logis de Riparfonds (XVIe siècle) et a été conçu comme un jardin de la Renaissance avec fontaine, appuis encadrant les parterres de vivaces, buis taillés et œuvres d’artistes contemporains. Le jardin de Riparfonds se veut être l’expression contemporaine du jardin tel que les Gabriau, propriétaires de la maison des champs de Riparfonds, l’avaient élaboré au XVIe siècle.

Superficie : 2 500 m² Jardin situé à Saint-Porchaire, périphérie de Bressuire. Parking du stade de football, direction bourg de St Porchaire (5 minutes à pieds) et un parking face à l’entrée du jardin.

À l’occasion des Rendez-Vous aux Jardins 2026, devenez artiste le temps d’un regard. Déplacez le cadre dans le jardin, choisissez votre angle, composez votre paysage : perspectives, jeux d’ombre et …

©Pascal Paineau