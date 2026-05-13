Le jardin enchanté, Petit Palais, Paris

Le jardin enchanté Samedi 23 mai, 18h00 Petit Palais Paris

Pour tous à partir de 7 ans. Accès libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Le Petit Palais vous invite à célébrer la réouverture de son jardin et la restauration de son péristyle dans une ambiance de découverte festive.

Conférencières et plasticiens vous accompagnent dans une exploration du décor peint et sculpté. Guidés par des énigmes, laissez-vous entraîner sous le péristyle à la recherche de votre signe astrologique au cœur de la fresque, et découvrez les saisons à travers des motifs floraux et les récits mythologiques. Saurez-vous reconnaître dans le jardin une feuille de bananier ? Une conférencière vous révèle la diversité des plantes et l’architecture qui l’entoure. Prolongez l’expérience lors d’un atelier d’arts plastiques. Créez votre propre vision des saisons, en composant librement à partir des motifs et détails de la fresque. Tout au long de la soirée, les commissaires du chantier de restauration partagent avec vous les coulisses des travaux : histoire, techniques et secrets d’une fresque redécouverte.

Petit Palais 7 avenue Winston Churchill, 75008 Paris, France Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Paris Île-de-France 0153434000 https://www.petitpalais.paris.fr Un important ensemble de peintures françaises du XVIIIe et du XIXe siècle ainsi que des tableaux flamands et hollandais du XVIIe siècle (Portrait au chien de Rembrandt), fonds de sculptures, collection d’arts décoratifs riche en œuvres Renaissance et 1900. Cabinet d’arts graphiques : séries complètes des gravures de Rembrandt, Dürer, Callot. Collection d’icônes. Importante collection de vases antiques. En métro Lignes 1 et 13 : Champs-Élysées – Clemenceau / Ligne 9 : Franklin D. Roosevelt En RER Ligne C : Invalides En bus Lignes 28, 42, 72, 73, 80, 83, 93

Visite commentée

©Benjamin Soligny