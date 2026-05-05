Le jardin enchanté – Projection Ambroise Tézenas et concert de la Cité des Compositrices, Petit Palais, Paris

Le jardin enchanté – Projection Ambroise Tézenas et concert de la Cité des Compositrices Samedi 23 mai, 18h00 Petit Palais Paris

Pour tous à partir de 7 ans. Accès libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Le Petit Palais vous invite à célébrer la réouverture de son jardin et la restauration de son péristyle dans une ambiance de découverte festive.

La grande Galerie Sud s’illumine des projections de photographies de la restauration du péristyle, signées Ambroise Tézenas. Ce voyage visuel sera accompagné de deux sessions musicales de 30 minutes proposées par la Cité des Compositrices, de 20h00 à 20h30 et de 21h30 à 22h00. Le programme musical, conçu pour voix, violoncelle et piano, met en regard des œuvres où les textes, la ligne vocale et les couleurs instrumentales se répondent étroitement. Ainsi, le parcours musical donne à voir jardin, nuit, mer, aube, en lien avec les cycles du temps et une nature omniprésente, en écho aux figures poétiques évoquant les saisons, les mois et les heures du jour et de la nuit de la fresque majestueuse de Paul Baudoüin, ornant la voûte du péristyle du Petit Palais.

Petit Palais 7 avenue Winston Churchill, 75008 Paris, France Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Paris Île-de-France 0153434000 https://www.petitpalais.paris.fr Un important ensemble de peintures françaises du XVIIIe et du XIXe siècle ainsi que des tableaux flamands et hollandais du XVIIe siècle (Portrait au chien de Rembrandt), fonds de sculptures, collection d’arts décoratifs riche en œuvres Renaissance et 1900. Cabinet d’arts graphiques : séries complètes des gravures de Rembrandt, Dürer, Callot. Collection d’icônes. Importante collection de vases antiques. En métro Lignes 1 et 13 : Champs-Élysées – Clemenceau / Ligne 9 : Franklin D. Roosevelt En RER Ligne C : Invalides En bus Lignes 28, 42, 72, 73, 80, 83, 93

Projection en musique des photographies d’Ambroise Tézenas

©Benjamin Soligny