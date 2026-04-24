Le Jardin Mosaïque | Rendez-vous aux Jardins Cognac
Le Jardin Mosaïque | Rendez-vous aux Jardins Cognac samedi 6 juin 2026.
Cognac
Le Jardin Mosaïque | Rendez-vous aux Jardins
5 rue Chanoine Dufayet Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
L’ensemble intérieur/extérieur se visite et permet de découvrir les créations artistiques de Catherine Chabert mosaïques, sculptures, peintures, panneaux textiles de grand format…
.
5 rue Chanoine Dufayet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 29 99 96 catherinechabert@live.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The interior/exterior complex is open to the public and allows visitors to discover Catherine Chabert?s artistic creations: mosaics, sculptures, paintings, large-format textile panels…
L’événement Le Jardin Mosaïque | Rendez-vous aux Jardins Cognac a été mis à jour le 2026-04-24 par Destination Cognac
À voir aussi à Cognac (Charente)
- Visite guidée et déjeuner au Chai Meukow 7 rue François Porché Cognac 27 avril 2026
- La Vague | Théâtre Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac 29 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Hennessy, Cognac 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, Mairie de Cognac, Cognac 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, Cognac, Cognac 1 mai 2026