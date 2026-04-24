Cognac

Le Jardin Mosaïque | Rendez-vous aux Jardins

5 rue Chanoine Dufayet Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

L’ensemble intérieur/extérieur se visite et permet de découvrir les créations artistiques de Catherine Chabert mosaïques, sculptures, peintures, panneaux textiles de grand format…

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5 rue Chanoine Dufayet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 29 99 96 catherinechabert@live.fr

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English :

The interior/exterior complex is open to the public and allows visitors to discover Catherine Chabert?s artistic creations: mosaics, sculptures, paintings, large-format textile panels…

L’événement Le Jardin Mosaïque | Rendez-vous aux Jardins Cognac a été mis à jour le 2026-04-24 par Destination Cognac