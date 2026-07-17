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Le jardin Rosa Mir, Jardin Rosa Mir, Lyon

dimanche 20 septembre 2026 · Jardin Rosa Mir · Lyon

Le jardin Rosa Mir, Jardin Rosa Mir, Lyon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardin Rosa Mir
Adresse
87 grande rue de la Croix-Rousse, 69004 Lyon, France
Ville
69004 Lyon
Département
Rhône
Tarif
Gratuit - entrée libre - dernière entrée à 17h30

Le jardin Rosa Mir Dimanche 20 septembre, 09h00 Jardin Rosa Mir Rhône

Gratuit – entrée libre – dernière entrée à 17h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un véritable joyau ! Impossible de ne pas adorer ce jardin d’art brut à l’ambiance méditerranéenne.
Œuvre de Jules Senis-Mir, maçon, immigré espagnol, le jardin Rosa Mir constitue l’un des plus beaux exemples de l’art dit « brut » (créé par une personne dénuée de culture artistique). Alliant colonnades décorées de coquillages et végétation méditerranéenne, ce jardin, inscrit à l’inventaire des monuments historiques, est une invitation au voyage.

Jardin Rosa Mir 87 grande rue de la Croix-Rousse, 69004 Lyon, France Lyon 69004 La Croix-Rousse Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472103030 https://www.lyon.fr/evenement/animation/visites-du-jardin-rosa-mir Petit jardin rectangulaire de 360 mètres carrés, aménagé et décoré de 1952 à 1983 par Jules-Senis Mir, maçon d’origine espagnol, habitant de la Croix-Rousse. Comportant de nombreux édicules décorés de coquillages, le jardin est dédié à la mémoire de la mère de son auteur, Rosa Mir Mercader. Le jardin est ouvert en visite libre les samedis après-midi d’avril à octobre de 14h à 18h (à partir du 1er avril). Dernière entrée du public dans le jardin à 17h30.
Un véritable joyau ! Impossible de ne pas adorer ce jardin d’art brut à l’ambiance méditerranéenne.

© Valérie Ferrand

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