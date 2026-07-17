Le jardin Rosa Mir, Jardin Rosa Mir, Lyon

Informations pratiques

Le jardin Rosa Mir Dimanche 20 septembre, 09h00 Jardin Rosa Mir Rhône

Gratuit – entrée libre – dernière entrée à 17h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un véritable joyau ! Impossible de ne pas adorer ce jardin d’art brut à l’ambiance méditerranéenne.

Œuvre de Jules Senis-Mir, maçon, immigré espagnol, le jardin Rosa Mir constitue l’un des plus beaux exemples de l’art dit « brut » (créé par une personne dénuée de culture artistique). Alliant colonnades décorées de coquillages et végétation méditerranéenne, ce jardin, inscrit à l’inventaire des monuments historiques, est une invitation au voyage.

Jardin Rosa Mir 87 grande rue de la Croix-Rousse, 69004 Lyon, France Lyon 69004 La Croix-Rousse Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472103030 https://www.lyon.fr/evenement/animation/visites-du-jardin-rosa-mir Petit jardin rectangulaire de 360 mètres carrés, aménagé et décoré de 1952 à 1983 par Jules-Senis Mir, maçon d’origine espagnol, habitant de la Croix-Rousse. Comportant de nombreux édicules décorés de coquillages, le jardin est dédié à la mémoire de la mère de son auteur, Rosa Mir Mercader. Le jardin est ouvert en visite libre les samedis après-midi d’avril à octobre de 14h à 18h (à partir du 1er avril). Dernière entrée du public dans le jardin à 17h30.

Un véritable joyau ! Impossible de ne pas adorer ce jardin d’art brut à l’ambiance méditerranéenne.

© Valérie Ferrand