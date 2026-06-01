Le jardin secret de Vénus, Giardino dei cedrati di Villa Pamphilij, Roma

Le jardin secret de Vénus 6 et 7 juin Giardino dei cedrati di Villa Pamphilij Roma

Maximum 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Merci de réserver à l’adresse prenotazioni.casaledeicedrati@gmail.com

Situé à l’intérieur de la Villa Pamphilj, il doit son nom à la présence de nombreuses plantes d’agrumes. Déjà indiqué dans les plantes du XVIIe siècle de la Villa comme lieu destiné à la culture des melangles, le jardin au XVIIIe siècle a été intégralement redessiné par Gabriele Valvassori qui l’a fermé dans une enceinte, l’adaptant au nouveau goût rococo de l’époque, créant ainsi le Jardin des cèdres.

Ce fut une équipe d’artistes-artisans dirigée par Valvassori qui réalisa entre 1731 et 1736 la façade du nouveau jardin sur la place en face de la Villa Vecchia. Dans cette façade se détache la « fontaine du Géant » du XVIIe siècle avec la statue du Tibre en travertin qui a été rénovée par Giovanni Battista Rolfini en 1733 ; Sur les côtés de la fontaine, deux grilles en fer forgé d’une facture élaborée ont été placées. Derrière lui, à l’intérieur de l’enclos, se trouvait la « fontaine de Vénus », dominée par une statue représentant la déesse, posée sur un bassin en forme de coquille. La clôture du nouveau jardin était munie de trois portes en fer forgé ; le premier fut inséré en position asymétrique dans la perspective architecturale vers la place, à côté de la fontaine du Géant, le second trouva place sur le côté long, en axe avec une fontaine au centre du jardin et avec la fontaine de la Bouonne placée à l’extérieur du jardin, et le troisième enfin fut placé à côté de la fontaine de la Palomba, elle aussi extérieure au jardin. Les piliers de soutien des portes ont été embellis avec des coquillages, des tartares et des éléments décoratifs en stuc. Valvassori a également conçu pour le jardin un système de parcours couverts appelés « cocchi ». Les cocks, très répandus dans les jardins du XVIIIe siècle, étaient à l’origine constitués d’éléments naturels tels que des rangées d’arbres dont les branches étaient entrelacées et taillées de manière à former une couverture ; avec le temps, ils ont été remplacés par un décor artificiel formé de structures en bois, sur lesquelles les éléments végétaux étaient adossés mais souvent aussi seulement peints. Les « cocchi » de la Cedrara, réalisés en 1733 par le charpentier Carlo Montefiori, accompagnés de rangées de pots d’agrumes, furent les éléments caractéristiques du jardin ; réalisés en bois de châtaignier, ils étaient constitués d’une série de colonnes qui soutenaient des corniches variément encastrées. Les colonnes et les « filagne » ont été peintes en couleur cendre, tandis que le jaune a été choisi pour les caprias. Le jardin des Cèdres fut équipé de ce type d’aménagement dans les années 1830 : un « cocchio » fut implanté devant la fontaine de Vénus et tracait l’axe central du jardin. Cette structure est reprise dans le « plan prospectif du cedrara de villa Pamphilj », dessiné par Francesco Bettini en 1803 et conservé aux archives Doria Pamphilj. Sur le même plan est dessiné un deuxième cocchi qui délimitait le jardin des Cedrati du côté de la ferme, puis dans la zone arrière de la fontaine de la Palomba où un troisième cocchi était placé perpendiculairement, le long de l’axe médian de la fontaine, en créant une galerie prospective derrière l’arc de celle-ci.

Cette situation est confirmée dans l’« Histoire et description de la célèbre Villa Pamphilj Doria » de Joseph Maroc de 1845, que l’auteur dédia au prince Philippe-André V. L’auteur écrit qu’au milieu du jardin, une longue coquille offrait de l’ombre grâce aux nombreuses plantes de citrons et se terminait par un petit temple semi-circulaire porté par 6 petits piliers surmontés d’arcs symétriques et on en voyait un grand nombre des arbres de cèdres, oranges et citrons.

En revenant à la plante du Bettini, nous pouvons observer le projet d’une serre pour la culture de l’ananas, qui ne sera cependant réalisée que dans la seconde moitié du XIXe siècle par l’architecte Andrea Busiri Vici et qui est encore conservée.

Par ailleurs, la pergola présente aujourd’hui dans le jardin reprend l’idée de la cocche du XVIIIe siècle mais est d’exécution moderne et se trouve aujourd’hui en mauvais état de conservation. Il est donc nécessaire de procéder à une restauration fonctionnelle et esthétique de cette importante composante architecturale.

Le jardin a été adopté par le Consorzio Casale dei Cedrati en 2015 à l’occasion de son ouverture au public, avec l’acte de renouvellement pour la réouverture en 2018 et 2024, un pacte de collaboration a été lancé avec l’administration du Capitole qui a permis d’aller au-delà de l’entretien ordinaire de l’espace vert en présentant un projet de récupération productive et pédagogique, alliant beauté et utilité, durabilité et innovation. Aujourd’hui, le jardin a retrouvé une nouvelle vie en réinventant de manière durable son ancienne vocation agricole. Dans les serres en octobre 2025, un potager hydroponique a été planté au service de la cuisine du Casale avec la production de légumes toujours frais au kilomètre 0, tandis qu’une confiture a été produite avec les oranges amères du jardin et une bière blanche a été aromatisée. Sous les arcades de l’aqueduc a trouvé place la « bibliothèque des agrumes » une précieuse collection d’agrumes provenant de territoires italiens protégés destinée à illustrer l’extraordinaire variété d’agrumes italiens.

Giardino dei cedrati di Villa Pamphilij Roma, Via Aurelia Antica 183 e 219 Roma 00165 Aurelio Roma Lazio https://casaledeicedrati.it/ https://www.facebook.com/casalecedrati [{« link »: « mailto:prenotazioni.casaledeicedrati@gmail.com »}] Via Aurelia Antica, 219 – 00165 Rome Entrée du parc : via Aurelia Antica, 183

Arrêts de bus les plus proches : Leone XIII/Spina : 31, 33, 791, 982, C6 (entrez dans le parc et rejoignez le Casale) Piccolomini/Albani : 982 (via Via di Villa Betania)

Situé à l’intérieur de la Villa Pamphilj, il doit son nom à la présence de nombreuses plantes d’agrumes. Déjà indiqué dans les plantes du XVIIe siècle de la Villa comme lieu destiné à la culture des m

Francesco Cochetti ©