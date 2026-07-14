LE JARDIN SORT DU CADRE ! Rue de la Croix Cordier Tinqueux
samedi 16 janvier 2027 · Rue de la Croix Cordier · Tinqueux
Informations pratiques
Tinqueux
LE JARDIN SORT DU CADRE !
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 14:00:00
fin : 2027-01-16 15:00:00
Date(s) :
2027-01-16
Tout public
LE JARDIN SORT DU CADRE !
Sam. 16 jan. 14h et 15h30
Le Carré Blanc Médiathèque
Âge 5+ | 1h | Gratuit Sur réservation 03 26 84 78 67 mediatheque@ville-tinqueux.fr
Venez créer avec Anaëlle Rambaud votre propre microcosme à encadrer à base de papier teinté, puis découpé, de perles et autres joyeux matériaux ! Apprenez à créer un mini jardin à accrocher au mur !
Atelier pour parents-enfants, ados ou adultes ! .
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est
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English : LE JARDIN SORT DU CADRE !
L’événement LE JARDIN SORT DU CADRE ! Tinqueux a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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