Le jazz à la rencontre du classique – Concert symphonique – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Le jazz à la rencontre du classique – Concert symphonique – Saison ONPL Vendredi 19 février 2027, 20h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

10 € à 48 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-19T20:00:00+01:00 – 2027-02-19T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-19T20:00:00+01:00 – 2027-02-19T21:30:00+01:00

Concert symphonique

Quand le souffle du classique rencontre le swing et l’improvisation du jazz, le pianiste Paul Lay et les musiciens de l’ONPL abolissent les frontières des genres et revisitent la musique française du début du 20e siècle.

Du fond des cabarets au-devant des scènes internationales, Ravel, Debussy, Fauré ou encore Satie sont les témoins de l’extraordinaire foyer de création artistique qu’était Paris au début des années 1900. Entre siècles et styles, Paul Lay s’empare de ces classiques pour leur donner un nouveau souffle.

Déroulé :

Improvisation jazz autour des œuvres de Satie, Milhaud, Ravel, Fauré…

Arrangements : Robin Melchior

Erik Satie : 1ère Gymnopédie

Darius Milhaud : Le bœuf sur le toit

Maurice Ravel : Concerto en sol, 2e mouvement

Gabriel Fauré : Dolly (extraits)

Claude Debussy : Children’s Corner (extraits)

Claude Debussy : Petite Suite (En bateau)

Henri Sauguet : Les forains (extraits)

James Price Johnson : Ebony Rhapsodie

Paul Lay : Création mondiale

Paul Lay, piano

Orchestre National des Pays de la Loire

Ryan McAdams, direction

Concert dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes

+ Avant-scène : Présentation du programme par Paul Lay, 30 minutes avant le début du concert.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie.nantes@onpl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 25 29 29 »}, {« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/ »}]

Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire

Paul Lay © Christophe Cahotement