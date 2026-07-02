Le jazz à la rencontre du classique – Concert symphonique – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes
vendredi 19 février 2027 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Le jazz à la rencontre du classique – Concert symphonique – Saison ONPL Vendredi 19 février 2027, 20h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
10 € à 48 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-19T20:00:00+01:00 – 2027-02-19T21:30:00+01:00
Fin : 2027-02-19T20:00:00+01:00 – 2027-02-19T21:30:00+01:00
Concert symphonique
Quand le souffle du classique rencontre le swing et l’improvisation du jazz, le pianiste Paul Lay et les musiciens de l’ONPL abolissent les frontières des genres et revisitent la musique française du début du 20e siècle.
Du fond des cabarets au-devant des scènes internationales, Ravel, Debussy, Fauré ou encore Satie sont les témoins de l’extraordinaire foyer de création artistique qu’était Paris au début des années 1900. Entre siècles et styles, Paul Lay s’empare de ces classiques pour leur donner un nouveau souffle.
Déroulé :
Improvisation jazz autour des œuvres de Satie, Milhaud, Ravel, Fauré…
Arrangements : Robin Melchior
Erik Satie : 1ère Gymnopédie
Darius Milhaud : Le bœuf sur le toit
Maurice Ravel : Concerto en sol, 2e mouvement
Gabriel Fauré : Dolly (extraits)
Claude Debussy : Children’s Corner (extraits)
Claude Debussy : Petite Suite (En bateau)
Henri Sauguet : Les forains (extraits)
James Price Johnson : Ebony Rhapsodie
Paul Lay : Création mondiale
Paul Lay, piano
Orchestre National des Pays de la Loire
Ryan McAdams, direction
Concert dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes
+ Avant-scène : Présentation du programme par Paul Lay, 30 minutes avant le début du concert.
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie.nantes@onpl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 25 29 29 »}, {« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/ »}]
Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire
Paul Lay © Christophe Cahotement
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