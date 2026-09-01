Le Jazz s’invite au Petit Palais Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle
dimanche 13 septembre 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle
Informations pratiques
Colonzelle
Le Jazz s’invite au Petit Palais
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle Drôme
Tarif : – – 20 EUR
Non adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Fabrice Eulry , piano
Jacques Doudelle, saxophone soprano et ténor
.
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fabrice Eulry, piano
Jacques Doudelle, soprano and tenor saxophone
L’événement Le Jazz s’invite au Petit Palais Colonzelle a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Colonzelle (Drôme)
- Cinema Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle 26 septembre 2026
- Récital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle 27 septembre 2026
- Masterclass de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle 25 octobre 2026
- Récital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle 25 octobre 2026
- Recital deux pianos Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle 1 novembre 2026