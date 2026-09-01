Le Jazz s’invite au Petit Palais Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

dimanche 13 septembre 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle

Informations pratiques

Colonzelle

Le Jazz s’invite au Petit Palais

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle Drôme

Tarif : – – 20 EUR

Non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Fabrice Eulry , piano

Jacques Doudelle, saxophone soprano et ténor

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Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

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English :

Fabrice Eulry, piano

Jacques Doudelle, soprano and tenor saxophone

L’événement Le Jazz s’invite au Petit Palais Colonzelle a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes