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AGENDA · Colonzelle

Le Jazz s’invite au Petit Palais Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

dimanche 13 septembre 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Le Petit Palais de Chaillot
Adresse
10 rue de la mairie
Ville
26230 Colonzelle
Département
Drôme
Tarif
20 Non adhérents

Colonzelle

Le Jazz s’invite au Petit Palais

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle Drôme

Tarif : – – 20 EUR

Non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Fabrice Eulry , piano
Jacques Doudelle, saxophone soprano et ténor
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Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61 

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English :

Fabrice Eulry, piano
Jacques Doudelle, soprano and tenor saxophone

L’événement Le Jazz s’invite au Petit Palais Colonzelle a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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