Blois

»Le Jeu de l’Amour & du Hasard Marivaux

8 Rue du Lieutenant Godineau Blois Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

Le Jeu de l’Amour et du Hasard Et si on changeait les règles ?

Venez découvrir ou redécouvrir le chef-d’œuvre de Marivaux, une comédie où les cœurs s’emmêlent et les masques tombent !

Le Jeu de l’Amour et du Hasard Et si on changeait les règles ?

Venez découvrir ou redécouvrir le chef-d’œuvre de Marivaux, une comédie où les cœurs s’emmêlent et les masques tombent !

4 personnages piégés dans un double quiproquo jubilatoire, qui se fera prendre à son propre jeu ?

Silvia craint d’épouser Dorante sans le connaître vraiment. Sa solution ? Échanger son costume avec celui de sa servante, Lisette, pour observer son prétendant en toute discrétion. Ce qu’elle ignore, c’est que Dorante a eu exactement la même idée avec son valet, Arlequin ! 10 .

8 Rue du Lieutenant Godineau Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 28 15 92 94

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English :

Le Jeu de l’Amour et du Hasard: Et si on changeait les règles?

Come and discover or rediscover Marivaux’s masterpiece, a comedy where hearts become entangled and masks fall!

L’événement »Le Jeu de l’Amour & du Hasard Marivaux Blois a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT41