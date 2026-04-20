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 »Le Jeu de l’Amour & du Hasard Marivaux Blois

 »Le Jeu de l’Amour & du Hasard Marivaux Blois

 »Le Jeu de l’Amour & du Hasard Marivaux Blois vendredi 24 avril 2026.

Adresse : 8 Rue du Lieutenant Godineau

Ville : 41000 Blois

Département : Loir-et-Cher

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Blois

 »Le Jeu de l’Amour & du Hasard Marivaux

8 Rue du Lieutenant Godineau Blois Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

Le Jeu de l’Amour et du Hasard Et si on changeait les règles ?
Venez découvrir ou redécouvrir le chef-d’œuvre de Marivaux, une comédie où les cœurs s’emmêlent et les masques tombent !
Le Jeu de l’Amour et du Hasard Et si on changeait les règles ?
Venez découvrir ou redécouvrir le chef-d’œuvre de Marivaux, une comédie où les cœurs s’emmêlent et les masques tombent !
4 personnages piégés dans un double quiproquo jubilatoire, qui se fera prendre à son propre jeu ?
Silvia craint d’épouser Dorante sans le connaître vraiment. Sa solution ? Échanger son costume avec celui de sa servante, Lisette, pour observer son prétendant en toute discrétion. Ce qu’elle ignore, c’est que Dorante a eu exactement la même idée avec son valet, Arlequin ! 10  .

8 Rue du Lieutenant Godineau Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 28 15 92 94 

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English :

Le Jeu de l’Amour et du Hasard: Et si on changeait les règles?
Come and discover or rediscover Marivaux’s masterpiece, a comedy where hearts become entangled and masks fall!

L’événement  »Le Jeu de l’Amour & du Hasard Marivaux Blois a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT41

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