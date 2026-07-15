Le joie en corps MAD Opéra de Limoges Maison des arts et de la danse Limoges

dimanche 20 juin 2027 · Maison des arts et de la danse · Limoges

Informations pratiques

Limoges

Le joie en corps MAD Opéra de Limoges

Maison des arts et de la danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-20 17:00:00

fin : 2027-06-20 18:00:00

Date(s) :

2027-06-20

Danse.

Restitution du projet Langage en Mouvements en 1e partie.

Les danseuses et les danseurs amateurs d’OperaKids Danse proposent une création originale, fruit du travail d’une année dans le cadre des ateliers chorégraphiques proposés à la MAD.

Le spectacle s’inspire de la matière de quatre chorégraphes programmés durant la saison et qui interviennent dans le cadre de masterclasses Louis Barreau, Filipe Lourenço, Samuel Mathieu et Olivia Grandville.

Les temps de rencontres et de découverte des quatre univers artistiques différents constituent le point de départ d’un travail de recherche dont s’empare l’équipe pédagogique de la MAD en s’appuyant sur les techniques et esthétiques propres à chaque professeur.

Durée 1h environ. .

Maison des arts et de la danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70

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English : Le joie en corps MAD Opéra de Limoges

L’événement Le joie en corps MAD Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole