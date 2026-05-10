Le Jour d’après, de Myrtille Moniot, au Mémorial de la Shoah Mémorial de la Shoah Paris

Sur le parvis, La Veille, performance participative spécifiquement pensée pour le Mémorial et orchestrée par Tami Notsani, se concentre sur la dimension d’interprétation de l’image d’archive. Dans une scénographie rappelant un bureau d’accueil, Tami Notsani et ses assistantes recevront les visiteurs, les inviteront à choisir une image et à décrire, avec leurs mots et leurs interprétations culturelles et symboliques aussi variées que leurs regards, ce qu’ils auront sous les yeux.

La restitution de cette performance prendra la forme d’une installation présentée dans la crypte durant les Journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026.

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En ouverture de la Nuit blanche, le documentaire Le Jour d’après, réalisé par Myrtille Moniot, sera présenté à l’Auditorium. Il retrace le processus créatif d’Emmanuel Régent dans la préparation de l’exposition et l’accompagne, de Rivesaltes à Istanbul, de Drancy à Auschwitz, sur les dernières traces du soleil.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 02h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/la-veille-avec-tami-notsani +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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