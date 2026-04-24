Déols

Le Jour de la Nuit à l’Ecoparc

Déols Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Cette balade nous plongera dans la vie nocturne des animaux et l’observation de la voûte céleste pour comprendre, entre autres, les conséquences de la pollution lumineuse nocturne.

5 .

Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28 antenne18-36@cen-centrevaldeloire.org

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English :

This walk will plunge us into the nocturnal life of animals and the observation of the celestial vault to understand, among other things, the consequences of nocturnal light pollution.

L’événement Le Jour de la Nuit à l’Ecoparc Déols a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY