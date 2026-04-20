Montpellier

LE JOUR DES MORTS VIVANTS

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez participer à une journée d’épouvante sur le thème des zombies pour petits et grands.

Une journée sur la thématique des zombies, pour petits et grands

14h30 Dessine-moi un zombie (tout public)

Retrouve-nous sur le Parvis, et dessine-nous ton plus beau zombie à la craie devant l’entrée de la médiathèque. Petits et grands, chacun pourra participer et passer un moment convivial en profitant de l’extérieur.

17h00 Débat sur la survie (sur inscription à partir de 12 ans)

Nous nous réunirons dans l’amphithéâtre afin de savoir si notre groupe aurait survécu en cas d’attaque zombie. Le débat prendra la forme d’un jeu à choix ou chacun pourra voter pour le chemin qu’il trouvera le plus propice à la survie. Saurez-vous trouver votre place dans ce monde apocalyptique ?

18h00 Projection du film Shaun of the Dead (à partir de 12 ans)

Après avoir aiguisé votre sens de la survie, vous pourrez vous détendre et en apprendre plus devant le film Shaun of the Dead . Nous nous retrouverons à l’amphithéâtre pour clôturer cette journée palpitante.

Toute la journée en libre accès

– Table thématique sur le thème des zombies

– Jeux de sociétés zombifiés .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in a zombie-themed day of horror for young and old alike.

L’événement LE JOUR DES MORTS VIVANTS Montpellier a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 PIERRESVIVES