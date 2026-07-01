Le jour du Sidéral Marminiac
samedi 18 juillet 2026 · Marminiac
Informations pratiques
Marminiac
Le jour du Sidéral
Marminiac Lot
Tarif : 7 – 7 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Venez participer à une journée de soutien à l'association Le Sidéral en charge de la valorisation du site de JM Massou (1950-2020).
Venez participer à une journée de soutien à l'association Le Sidéral en charge de la valorisation du site de JM Massou (1950-2020).
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Marminiac 46250 Lot Occitanie
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English :
Come join us for a day of support for the Le Sidéral association, which is working to promote the JM Massou (1950–2020) site.
L’événement Le jour du Sidéral Marminiac a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Gourdon
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