Informations pratiques

Marminiac

Le jour du Sidéral

Marminiac Lot

Tarif : 7 – 7 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Venez participer à une journée de soutien à l'association Le Sidéral en charge de la valorisation du site de JM Massou (1950-2020).

Venez participer à une journée de soutien à l'association Le Sidéral en charge de la valorisation du site de JM Massou (1950-2020).

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Marminiac 46250 Lot Occitanie

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English :

Come join us for a day of support for the Le Sidéral association, which is working to promote the JM Massou (1950–2020) site.

L’événement Le jour du Sidéral Marminiac a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Gourdon