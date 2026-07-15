Informations pratiques

Thionville

Le Journal d’Edouard Baer à Thionville

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-03-09 20:00:00

fin : 2027-03-09 23:00:00

Date(s) :

2027-03-09

Edouard Baer se balade à travers la France avec une troupe d’acteurs, de chanteurs, de personnages, d’amis, auxquels dans chaque ville il adjoint d’autres rencontres impromptues, artistes d’un soir à qui il propose de les rejoindre sur scène pour cette sorte de revue , un spectacle unique, moitié cabaret, moitié théâtre, moitié rencontres insolites avec des personnes de votre région (oui, il y a trois moitiés !).Tout public

45 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

Edouard Baer travels %E0 across France with a troupe of actors, singers, characters, and friends, to whom he adds, in each city, other impromptu encounters—artists for a night %E0 whom he invites to join them on stage%E8ne for this sort of “revue”—a unique show that’s half cabaret, half theater, and half a series of unusual encounters with people from your region (yes, there are three “halves”!).

L’événement Le Journal d’Edouard Baer à Thionville Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME