Le Journal d’Edouard Baer à Thionville Thionville
mardi 9 mars 2027 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Le Journal d’Edouard Baer à Thionville
30 boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2027-03-09 20:00:00
fin : 2027-03-09 23:00:00
Date(s) :
2027-03-09
Edouard Baer se balade à travers la France avec une troupe d’acteurs, de chanteurs, de personnages, d’amis, auxquels dans chaque ville il adjoint d’autres rencontres impromptues, artistes d’un soir à qui il propose de les rejoindre sur scène pour cette sorte de revue , un spectacle unique, moitié cabaret, moitié théâtre, moitié rencontres insolites avec des personnes de votre région (oui, il y a trois moitiés !).Tout public
45 .
30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr
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English :
Edouard Baer travels %E0 across France with a troupe of actors, singers, characters, and friends, to whom he adds, in each city, other impromptu encounters—artists for a night %E0 whom he invites to join them on stage%E8ne for this sort of “revue”—a unique show that’s half cabaret, half theater, and half a series of unusual encounters with people from your region (yes, there are three “halves”!).
L’événement Le Journal d’Edouard Baer à Thionville Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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