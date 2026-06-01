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LE JUDO CLUB DE VILLEMUR FÊTE SES 70 ANS !, Gymnase du collège Albert camus, Villemur-sur-Tarn

LE JUDO CLUB DE VILLEMUR FÊTE SES 70 ANS !, Gymnase du collège Albert camus, Villemur-sur-Tarn

LE JUDO CLUB DE VILLEMUR FÊTE SES 70 ANS !, Gymnase du collège Albert camus, Villemur-sur-Tarn samedi 27 juin 2026.

Lieu : Gymnase du collège Albert camus

Adresse : Villemur sur Tarn

Ville : 31340 Villemur-sur-Tarn

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Entrée libre et gratuite

LE JUDO CLUB DE VILLEMUR FÊTE SES 70 ANS ! Samedi 27 juin, 13h00 Gymnase du collège Albert camus Haute-Garonne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T13:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T13:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00

Et pour cet anniversaire exceptionnel… une invitée exceptionnelle :
Romane Dicko sera avec nous !

Quadruple médaillée olympique
Championne du monde
Quintuple championne d’Europe

Entraînement • Démonstrations • Échanges
Un événement rare à ne surtout pas manquer !

Samedi 27 juin 2026
Gymnase municipal de Villemur-sur-Tarn
13h – 18h
Entrée gratuite pour le public

⚠️ Accès tatami réservé aux judokas inscrits des clubs invités.

️ Repas du samedi soir : inscription avant le 6 juin 2026
https://www.helloasso.com/…/70-ans-du-club-de-judo-de

On compte sur vous pour faire de cette journée un moment historique pour le club !
Programme sur : https://judovillemur.sportsregions.fr/

Gymnase du collège Albert camus Villemur sur Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.helloasso.com/…/70-ans-du-club-de-judo-de »}, {« link »: « https://judovillemur.sportsregions.fr/ »}]
Et pour cet anniversaire exceptionnel… une invitée exceptionnelle : Romane Dicko sera avec nous !

DR

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