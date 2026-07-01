Le Kabaré Kréol de René Lacaille + invités, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Le Kabaré Kréol de René Lacaille + invités Samedi 20 mars 2027, 20h00 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 34€ / Tarif réduit : 27€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-20T20:00:00+01:00 – 2027-03-20T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-20T20:00:00+01:00 – 2027-03-20T21:30:00+01:00

AAH ! LES DÉFERLANTES !, FESTIVAL DÉDIÉ À LA FRANCOPHONIE DU 9 AU 20 MARS 2027

Avec Mouss et Hakim (Zebda), Gari Grèu (Massilia sound system), Mourad Musset (La Rue Ketanou)…

René Lacaille, figure emblématique de la musique réunionnaise, nous convie à un Kabaré Kréol au casting cinq étoiles. Accordéoniste, guitariste, chanteur, auteur et interprète, il incarne la richesse musicale créole de l’île et en fait rayonner les rythmes.

Pour le Train Théâtre, il rassemble une vingtaine de musiciens et chanteurs pour une soirée à son image : généreuse, vibrante et pimentée. Autour de lui, une constellation d’artistes d’ici et d’ailleurs, prêts à toutes les audaces : Mouss & Hakim (Zebda), La Rue Ketanou, Massilia Sound System, Bonbon Vaudou…

Explorations musicales joyeuses, parfois explosives : plus qu’un cabaret, un moment de vie à la fois rituel et festif. Venez célébrer avec eux le métissage, la liberté et la joie du partage !

« René Lacaille nous embarque dans un de ses voyages. Son chant est malice, son timbre chaleureux. René Lacaille a mis du jazz dans le maloya, le blues de la Réunion ou le séga, plus léger, pour danser. Un peu baroudeur, il s’est frotté à bien des musiques, à bien des pays. Son mélange est subtil… » Le Monde

René Lacaille : chant, accordéon, guitare, Marc Lacaille : chant, basse, percussions, Aldo Guinart : saxophone, flûte, Hakim Amokrane, Mouss Amokrane (Zebda), Gari Grèu (Massilia sound system), Saf Feh chant, Mourad Musset (La Rue Ketanou), JereM Boucris (Bonbon Vaudou) : chant, guitares, Oriane Lacaille : chant, ukulélé, percussions, Emmanuelle Ader : chant, percussion, Gérald Chevillon : saxophone, Cédric Piérini : accordéon diatonique, Camille Heim : harpe, Mathias Imbert, Joan, Echepuig : contrebasse, Valentin Jam : batterie, Soro Solo : présentation

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 voix du monde concert

Josselin Carré