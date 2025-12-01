LE KIOSQUE EXPO D’HIVER DE L’ATELIER Rue de la Visitation Mayenne

LE KIOSQUE EXPO D’HIVER DE L’ATELIER

Rue de la Visitation La Visitation Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 18:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Le Kiosque présente l’exposition d’hiver de l’Atelier, mercredi 17 décembre dès 18h.

Oiseaux de nuit, créatures nocturnes, lumière noire et fluorescence, L’Atelier École d’Arts Plastiques vous donne rendez-vous au-delà du violet. Cette saison encore, nous explorerons différentes techniques et travaillerons à une restitution commune.

Tout public Entrée libre .

Rue de la Visitation La Visitation Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16

English :

Le Kiosque presents the Atelier’s winter exhibition, Wednesday December 17 from 6pm.

German :

Der Kiosk präsentiert die Winterausstellung des Ateliers am Mittwoch, den 17. Dezember ab 18 Uhr.

Italiano :

Il Kiosque presenta la mostra invernale dell’Atelier mercoledì 17 dicembre dalle 18.00.

Espanol :

El Kiosco presenta la exposición de invierno del Atelier el miércoles 17 de diciembre a partir de las 18.00 horas.

L’événement LE KIOSQUE EXPO D’HIVER DE L’ATELIER Mayenne a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne