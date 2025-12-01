LE KIOSQUE EXPO D’HIVER DE L’ATELIER Rue de la Visitation Mayenne
LE KIOSQUE EXPO D’HIVER DE L’ATELIER
Rue de la Visitation La Visitation Mayenne Mayenne
Le Kiosque présente l’exposition d’hiver de l’Atelier, mercredi 17 décembre dès 18h.
Oiseaux de nuit, créatures nocturnes, lumière noire et fluorescence, L’Atelier École d’Arts Plastiques vous donne rendez-vous au-delà du violet. Cette saison encore, nous explorerons différentes techniques et travaillerons à une restitution commune.
Tout public Entrée libre .
Rue de la Visitation La Visitation Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16
English :
Le Kiosque presents the Atelier’s winter exhibition, Wednesday December 17 from 6pm.
German :
Der Kiosk präsentiert die Winterausstellung des Ateliers am Mittwoch, den 17. Dezember ab 18 Uhr.
Italiano :
Il Kiosque presenta la mostra invernale dell’Atelier mercoledì 17 dicembre dalle 18.00.
Espanol :
El Kiosco presenta la exposición de invierno del Atelier el miércoles 17 de diciembre a partir de las 18.00 horas.
