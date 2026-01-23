LE KIOSQUE QUAND LE SOL DEVIENT PLAFOND MATHILDE LOPEZ Chapelle des Calvairiennes Mayenne

LE KIOSQUE QUAND LE SOL DEVIENT PLAFOND MATHILDE LOPEZ

Chapelle des Calvairiennes 21 rue Guyard de la Fosse Mayenne Mayenne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2026-03-12 18:00:00

fin : 2026-03-13 20:00:00

2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-18 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-25 2026-03-28 2026-03-29 2026-04-01 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-08

La Chapelle des Calvairiennes est un lieu de diffusion et de création pour les artistes contemporains. De trois à cinq expositions par an permettent, à chacun de découvrir la création contemporaine dans toute sa diversité.

Chaque objet de Mathilde Lopez défie la matière, oscille entre le mou et le dur, le statique et l’animé. Ces créations prennent vie par le dessin en crayons de couleur, se transforment en objet textile surdimensionné, puis s’animent dans l’espace grâce à d’ingénieux tours de main. En détournant les codes des objets quotidiens, la designer nous invite à interroger leurs usages pour renouveler notre regard avec facétie. Pour l’exposition au centre d’art contemporain, Mathilde Lopez transforme des archétypes domestiques et imagine une chapelle-maison où le sol devient plafond.

Autour de l’exposition

– Rencontre jeudi 12 mars à 17h

– Vernissage vendredi 13 mars à 18h

– Atelier miroirs souples samedi 14 mars à 15h (réservation conseillée) .

Chapelle des Calvairiennes 21 rue Guyard de la Fosse Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16 contact@kiosque-mayenne.org

English :

La Chapelle des Calvairiennes is a venue for contemporary artists. Three to five exhibitions a year enable everyone to discover contemporary art in all its diversity.

