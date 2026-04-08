LA CALE LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE Mayenne
LA CALE LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE Mayenne jeudi 2 juillet 2026.
Mayenne
LA CALE LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE
Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Les bibliothécaires vous préparent des séances de lecture agrémentées de comptines et de chansons pour passer un bon moment en famille !
Cet été, un vent de liberté souffle sur les bibliothèques ! Les histoires s’échappent des bibliothèques de Mayenne Communauté et vont à votre rencontre sous le soleil mayennais !
En cas de mauvais temps, la séance est annulée.
Séance lecture gratuite pour les 0-6 ans. .
Quai de Waiblingen Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 mediatheque@legrandnord.fr
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English :
The librarians have put together a series of reading sessions, complete with nursery rhymes and songs, to make sure you have a great time with the whole family!
L’événement LA CALE LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Mayenne Co
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