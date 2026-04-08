LA CALE LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE Mayenne jeudi 2 juillet 2026.

Mayenne

LA CALE LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE

Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Les bibliothécaires vous préparent des séances de lecture agrémentées de comptines et de chansons pour passer un bon moment en famille !

Cet été, un vent de liberté souffle sur les bibliothèques ! Les histoires s’échappent des bibliothèques de Mayenne Communauté et vont à votre rencontre sous le soleil mayennais !

En cas de mauvais temps, la séance est annulée.

Séance lecture gratuite pour les 0-6 ans. .

Quai de Waiblingen Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 mediatheque@legrandnord.fr

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English :

The librarians have put together a series of reading sessions, complete with nursery rhymes and songs, to make sure you have a great time with the whole family!

L’événement LA CALE LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Mayenne Co