Le Kostum Park – A nous la vie, Kostum Park, Quimper

Informations pratiques

Le Kostum Park – A nous la vie Samedi 19 septembre, 09h30 Kostum Park Finistère

Samedi 9h30, 10h, 10h45, 11h15 et 12h / Durée : 45 minutes.

Rdv. 5 rue Olivier-de-Serres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Visite Guidée

Située dans le quartier de l’Eau Blanche et conçue pour accueillir jusqu’à 3 500 personnes, la salle se distingue par sa modularité et ses matériaux durables.

Pour la première fois à l’occasion des Journées, elle ouvre ses portes pour révéler ses secrets d’architecture et ses diverses fonctions.

Visite par Énora Mottoulle et Éloïse Lesellier, guides-conférencières de la Ville d’art et d’histoire.

Kostum Park 5 rue Olivier-de-Serres 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne https://quimper-evenements.fr/public/grande-salle-evenementielle/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}]

Visite Guidée

©Ville de Quimper