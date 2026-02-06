Le Krill fait son Comedy Club Onet-le-Château
Le Krill fait son Comedy Club Onet-le-Château vendredi 13 mars 2026.
Le Krill fait son Comedy Club
25 place des Artistes Onet-le-Château Aveyron
Début : Vendredi 2026-03-13
En s’inspirant des Comedy Club à l’américaine, Le Krill vous propose une soirée consacrée à l’humour sur scène !
Cette soirée comédie a pour but d’aider différents humoristes en devenir à tester leurs propres sketchs face à un public bienveillant !
Ces artistes vous présenteront leurs univers respectifs et n’auront qu’une seule mission, vous faire RIRE pendant plus d’une heure ! Alors ? Cela vous dit ?
Participation libre (Chapeau à la sortie)
Réservations des Assiettes Apéro
05 65 77 68 06 / krill@onet-le-chateau.fr .
25 place des Artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 06 krill@onet-le-chateau.fr
English :
Inspired by the American Comedy Club, Le Krill presents an evening of live comedy!
