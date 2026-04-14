Le laboratoire de l’opérette, Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux
Le laboratoire de l’opérette, Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux jeudi 28 mai 2026.
Le laboratoire de l’opérette Jeudi 28 mai, 14h30, 20h00 Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T14:30:00+02:00 – 2026-05-28T15:45:00+02:00
Fin : 2026-05-28T20:00:00+02:00 – 2026-05-28T21:15:00+02:00
Voix | Pratiquer
Ses refrains joyeux font de La Vie parisienne l’un des chefs-d’oeuvre d’Offenbach. Grâce à des extraits choisis, hauts en couleurs et résumant l’intrigue, le Choeur propose un concert participatif où le public pourra apprendre et chanter ses airs les plus entêtants.
Programme
Jacques Offenbach, La Vie parisienne
Autour du spectacle
Jeudi 28 mai 14 h 30 : Séances pour les scolaires. Plus d’informations et réservations.
Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 Cours de Luze, 33300 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://onb.notre-billetterie.com/billets?spec=289 »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/mediation-education-et-inclusion-49882#scolaires »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-pratiquer-le-laboratoire-de-loperette-75492 »}]
Chœur de l’Opéra National de Bordeaux Voix
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