Le laboratoire de l’opérette, Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Le laboratoire de l’opérette Jeudi 28 mai, 14h30, 20h00 Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T14:30:00+02:00 – 2026-05-28T15:45:00+02:00

Fin : 2026-05-28T20:00:00+02:00 – 2026-05-28T21:15:00+02:00

Voix | Pratiquer

Ses refrains joyeux font de La Vie parisienne l’un des chefs-d’oeuvre d’Offenbach. Grâce à des extraits choisis, hauts en couleurs et résumant l’intrigue, le Choeur propose un concert participatif où le public pourra apprendre et chanter ses airs les plus entêtants.

Programme

Jacques Offenbach, La Vie parisienne

Autour du spectacle

Jeudi 28 mai 14 h 30 : Séances pour les scolaires. Plus d’informations et réservations.

En savoir plus

Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 Cours de Luze, 33300 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://onb.notre-billetterie.com/billets?spec=289 »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/mediation-education-et-inclusion-49882#scolaires »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-pratiquer-le-laboratoire-de-loperette-75492 »}]

Chœur de l’Opéra National de Bordeaux Voix