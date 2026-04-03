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LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE – LE LAC DES CYGNES ZENITH D’ORLEANS Orleans

LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE – LE LAC DES CYGNES ZENITH D’ORLEANS Orleans

LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE – LE LAC DES CYGNES ZENITH D’ORLEANS Orleans dimanche 18 octobre 2026.

Lieu : ZENITH D'ORLEANS

Adresse : 1, Rue du President Schuman

Ville : 45100 Orleans

Département : 45

Début : 2026-10-18

Fin : 2026-10-18

Heure de début : 16:00

LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE – LE LAC DES CYGNES Début : 2026-10-18 à 16:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH D’ORLEANS 1, Rue du President Schuman 45100 Orleans 45

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