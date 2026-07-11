Le Lac des Cygnes Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges
jeudi 20 mai 2027 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Le Lac des Cygnes Zénith de Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – 69 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-20 20:00:00
fin : 2027-05-20 22:00:00
Date(s) :
2027-05-20
Ballet.
Chef-d’œuvre incontournable du ballet classique, Le Lac des Cygnes fait son grand retour en 2027. Interprétée par le Paris Ballet Theater, cette œuvre légendaire promet d’émerveiller le public du lever de rideau aux applaudissements.
L’histoire du prince Siegfried et de la princesse Odette se déploie avec force et émotion. Prisonnière d’un cruel enchantement, Odette est condamnée à vivre sous les traits d’un cygne le jour, ne retrouvant son apparence humaine que la nuit. Épris d’un amour sincère, Siegfried jure de briser le sort… mais parviendra-t-il à triompher des machinations du redoutable Rothbart ? L’amour peut-il réellement défier le destin ?
Cette nouvelle production se distingue par des décors somptueux, des costumes éblouissants et la présence d’un orchestre, accompagnant les danseurs pour une immersion totale dans cet univers magique.
Durée 2h environ. .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@franceconcert.fr
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English : Le Lac des Cygnes Zénith de Limoges
L’événement Le Lac des Cygnes Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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