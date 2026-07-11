Le Lac des Cygnes Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Le Lac des Cygnes Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-20 20:00:00

fin : 2027-05-20 22:00:00

Date(s) :

2027-05-20

Ballet.

Chef-d’œuvre incontournable du ballet classique, Le Lac des Cygnes fait son grand retour en 2027. Interprétée par le Paris Ballet Theater, cette œuvre légendaire promet d’émerveiller le public du lever de rideau aux applaudissements.

L’histoire du prince Siegfried et de la princesse Odette se déploie avec force et émotion. Prisonnière d’un cruel enchantement, Odette est condamnée à vivre sous les traits d’un cygne le jour, ne retrouvant son apparence humaine que la nuit. Épris d’un amour sincère, Siegfried jure de briser le sort… mais parviendra-t-il à triompher des machinations du redoutable Rothbart ? L’amour peut-il réellement défier le destin ?

Cette nouvelle production se distingue par des décors somptueux, des costumes éblouissants et la présence d’un orchestre, accompagnant les danseurs pour une immersion totale dans cet univers magique.

Durée 2h environ. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@franceconcert.fr

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English : Le Lac des Cygnes Zénith de Limoges

L’événement Le Lac des Cygnes Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole