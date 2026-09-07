Le Land art, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles
jeudi 5 novembre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Le Land art Jeudi 5 novembre, 15h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T15:00:00+01:00 – 2026-11-05T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-05T15:00:00+01:00 – 2026-11-05T16:00:00+01:00
Apparu à la fin des années 60, dans le sillage des avant-gardes et de l’art minimal, le Land art se proposait de sortir à la fois du marché, des salles de musée ou de la galerie et d’intervenir directement sur le paysage.
Mené à ses débuts par des figures américaines comme Robert Smithson, le mouvement essaime rapidement dans le monde entier. Ce diaporama propose d’en balayer l’éventail, tout en étudiant sa généalogie (en parallèle par exemple avec l’exposition « Cézanne et nous » au Grand-Palais).
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine
À la rencontre de l’art
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