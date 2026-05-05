Le Lavoir d’Héreville : Tour du village en voitures anciennes, Lavoir d’Héreville, Arronville

Le Lavoir d’Héreville : Tour du village en voitures anciennes 6 et 7 juin Lavoir d’Héreville Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

En devenir un club de véhicules anciens, dans le village, pourquoi pas ?

Les passionnés du Club 602 and Friends se sont regroupés pour vous transporter entre Arronville et son Hameau en voitures anciennes.

Lavoir d’Héreville 7 rue Sausseron 95810 Arronville Arronville 95810 Val-d’Oise Île-de-France

Tour du village en voiture ancienne

© Catherine Poupart