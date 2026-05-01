Fay-sur-Lignon

Le Lignon joue

Ferme de Mathias Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

LE LIGNON JOUE

En partenariat avec le PNR des Monts d’Ardèche et l’association les Jeux du Plateau basée au Mazet St Voy

Pas d’inscription nécessaire. Pour tous les âges à partir de 3 ans. Les enfants doivent venir accompagnés d’un adulte.

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Ferme de Mathias Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 37 32 32 animation@sismae.org

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English :

LE LIGNON JOUE

In partnership with the PNR des Monts d’Ardèche and the association les Jeux du Plateau based at Mazet St Voy

No registration necessary. For all ages from 3 upwards. Children must be accompanied by an adult.

L’événement Le Lignon joue Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal