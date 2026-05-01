Le Lignon joue Fay-sur-Lignon
Le Lignon joue Fay-sur-Lignon samedi 23 mai 2026.
Fay-sur-Lignon
Le Lignon joue
Ferme de Mathias Fay-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
LE LIGNON JOUE
En partenariat avec le PNR des Monts d’Ardèche et l’association les Jeux du Plateau basée au Mazet St Voy
Pas d’inscription nécessaire. Pour tous les âges à partir de 3 ans. Les enfants doivent venir accompagnés d’un adulte.
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Ferme de Mathias Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 37 32 32 animation@sismae.org
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English :
LE LIGNON JOUE
In partnership with the PNR des Monts d’Ardèche and the association les Jeux du Plateau based at Mazet St Voy
No registration necessary. For all ages from 3 upwards. Children must be accompanied by an adult.
L’événement Le Lignon joue Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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