Le little Môme Cabaret Limoges Espace Noriac Limoges

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Soirée spectacle, si tu as un talent et envie de te produire en public, il faut absolument que tu participes au Little Mômes Cabaret. Tu seras accompagné par un pianiste professionnel (si tu le désires) et soutenu par un public de qualité. .
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 01 66 63 littlemomesfestival@gmail.com
