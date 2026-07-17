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Le livre d’artiste sort de sa réserve, découverte pour un public jeunesse, Médiathèque Marguerite Duras, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Duras · Paris

Le livre d’artiste sort de sa réserve, découverte pour un public jeunesse, Médiathèque Marguerite Duras, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Duras
Adresse
115 Rue de Bagnolet, 75020 Paris, France
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
Limité à 15 personnes, à partir de 6 ans

Le livre d’artiste sort de sa réserve, découverte pour un public jeunesse Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque Marguerite Duras Paris

Limité à 15 personnes, à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Une balade au travers de livres délicats et merveilleux d’où jaillissent parfois des surprises !

Médiathèque Marguerite Duras 115 Rue de Bagnolet, 75020 Paris, France Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France +33155254910 https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/;https://mediathequemargueriteduras.wordpress.com/;https://twitter.com/durasbib?lang=fr;https://www.instagram.com/durasbib/?hl=fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 55 25 49 10 »}] Porte de Bagnolet, ligne 3 / Gambetta, ligne 3 / Alexandre Dumas, ligne 2 / Marie de Miribel, tram T3b Bus 26, 64, 76, Traverse de Charonne
Visite commentée

© Ianna Andréadis, Winter, One stroke, 2018

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