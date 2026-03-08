Le Livre en Fête Salle des Communes Salins-les-Bains
Le Livre en Fête Salle des Communes Salins-les-Bains samedi 10 octobre 2026.
Le Livre en Fête
Salle des Communes Avenue Charles de Gaulle Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
24ème édition du “Livre en Fête” organisée par Salins, Pays du Livre
Thème BD et mangas. .
Salle des Communes Avenue Charles de Gaulle Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 70 54 08 salinspaysdulivre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Livre en Fête
L’événement Le Livre en Fête Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-05 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA