Le livre est mort, vive le livre ! Théâtre de la Concorde Paris

Informations pratiques

On nous dit que la lecture s’effondre ; on nous annonce une fois de plus la mort imminente du livre. S’agit-il de l’une de ces paniques morales que notre environnement médiatique est si prompt à fabriquer ou d’une menace sérieuse ?

Quand le flot des catastrophes et des crises nous ballotte, et quand tout, dans notre vécu quotidien, semble fait pour nous plonger dans un constant état d’intranquillité, il y a peut-être quelque chose de miraculeux dans le fait que nous continuions à déchiffrer des signes écrits pour le plaisir. Comment préserver ce qui rend possible cette expérience singulière et étrange qu’est la lecture ? Comment remettre l’écrit à sa juste place ? Car au fond, que perdrions-nous, en tant qu’individus et en tant que société, si nous perdions la lecture ?

À partir du rapport de la Fondation Jean-Jaurès, La République des lecteurs. Pour en finir avec la mort du livre, co-écrit par Diana Filippova et Arthur De Grave, cette rencontre réunit écrivain·es, chercheur·ses, professionnel·les du livre, journalistes et acteur·ices de terrain pour croiser les regards sur nos pratiques de lecture. La soirée propose de prendre le temps de regarder la lecture non comme une pratique menacée, mais comme une expérience à préserver, à partager et à réinventer.

Programme

La soirée sera animée par Diana Filippova et Arthur De Grave.

Table ronde 1 : Ce que lire veut dire

Avec :

Alexandre Gefen , Paris III

, Paris III Cécile Barth-Rabot , professeur des universités Paris X

, professeur des universités Paris X Martin Boujol , premier influenceur littéraire francophone (la.nuit.sera.mots)

, premier influenceur littéraire francophone (la.nuit.sera.mots) Boris Razon, directeur éditorial d’ARTE France

Table ronde 2 : Lire partout et tout le temps : la littératie au fondement de la démocratie

Avec :

Mathieu Larnaudie , fondateur d’Inculte et de Cercle Ouvert

, fondateur d’Inculte et de Cercle Ouvert Constance Rivière , GD du Musée de la Porte Dorée et fondatrice du festival littéraire Maillage

, GD du Musée de la Porte Dorée et fondatrice du festival littéraire Maillage Mehdi El Afani , GD du festival des Littératures Urbaines

, GD du festival des Littératures Urbaines Céline Marault, libraire à L’Expérience à Gonesse

Les enseignements d’une étude inédite BloomTime sur le rapport des Français à la lecture et à l’écriture seront par ailleurs dévoilés par François Miquet-Marty durant la soirée.

La lecture est-elle vraiment en train de disparaître ? À l’heure où les écrans, les flux d’information et les crises permanentes bouleversent notre rapport au temps et à l’attention, le Théâtre de la Concorde ouvre le débat sur l’avenir du livre et de la lecture. Une rencontre pour dépasser les discours alarmistes, comprendre les pratiques qui évoluent et interroger ce que la lecture représente encore pour nos vies individuelles et démocratiques.

Le mercredi 30 septembre 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-30T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-30T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-30T18:00:00+02:00_2026-09-30T19:30:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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