LE LIVRE VOYAGEUR La Salvetat-sur-Agout
LE LIVRE VOYAGEUR La Salvetat-sur-Agout mardi 12 mai 2026.
La Salvetat-sur-Agout
LE LIVRE VOYAGEUR
Le clos du gué La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Club de lecture ouvert à tous.
Le club de lecture intercommunal se tiendra ce mardi 12 mai à la bibliothèque de La Salvetat échanges autour des livres dans une ambiance conviviale et détendue.On peut présenter un ouvrage ou simplement venir écouter pour découvrir des ouvrages et partager un bon moment. .
Le clos du gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 57 92 bibliotheque@lasalvetatsuragout.fr
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English :
Book club open to all.
L’événement LE LIVRE VOYAGEUR La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-05-08 par 34 ADT34
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