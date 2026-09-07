Le logement des souvenirs, Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, Douai

Informations pratiques

Le logement des souvenirs Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Entrez dans un espace éphémère dédié à la mémoire des Douaisiens et à leurs liens avec leur ville. Au fil d’un parcours d’exploration ponctué de questions, de témoignages et de souvenirs, chacun est invité à partager son regard, ses anecdotes ou ses expériences, et à découvrir celles des autres. Une invitation à faire vivre ensemble la mémoire de Douai.

Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore 81 parvis Georges Prêtre 59500 DOUAI Douai 59500 Nord Hauts-de-France 03 27 97 88 51 https://www.bm-douai.fr/

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